Acusan irrupción de la Marina en escuela

El Comité Ejecutivo Estudiantil del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, Oaxaca, denunció que elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en sus instalaciones y que sufrieron agresiones, hostigamiento e intimidación.

Este hecho, precisó, ocurrió la tarde noche del jueves 25 de junio y calificaron este acto como un grave atentado contra los derechos humanos.

“Se realizaron acciones de amedrentamiento mediante cortes de cartucho, amenazas, violencia física y psicológica, así como agresiones directas contra un compañero estudiante, quien fue golpeado y vulnerado en su integridad”.

La representación de los estudiantes normalistas, mediante un comunicado, expresó su preocupación porque instituciones como la Secretaría de Marina “recurran al uso de la fuerza y la intimidación contra estudiantes que ejercen su libertad a la organización, expresión y defensa de sus demandas”.

Y señalaron que la presencia de la fuerza pública en espacios educativos debe garantizar protección, no generar miedo.