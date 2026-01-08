Acusan Legisladores intervencionismo de EE. UU.

En sesión de la Comisión Permanente, los legisladores que la integran se confrontaron por la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Mientras los diputados y senadores del oficialismo señalaron que se trató de un intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela; y acusaron a la oposición de pedir al gobierno de Donald Trump que haga lo mismo en México.

En contraparte, los legisladores de la oposición afirmaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena defienden a un dictador que cometió crímenes de lesa humanidad en su país.

El senador Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional) PAN en el Senado, dijo que el Gobierno Federal y Morena “están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro”.

También exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de defender a Maduro en sus redes sociales, responda a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo, como el supervisor del tren interoceánico, que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando los laboratorios”, manifestó Anaya.

En respuesta, el diputado Emilio Ramón Ramírez (Morena) acusó a la oposición de pedir que Estados Unidos también intervenga en México, y eso sería un error, porque afectaría al país, en lugar de beneficiarlo.

En su turno, la senadora Ana Karen Hernández (PT) pidió a la oposición que “no busquen sembrar miedo”, y dijo que los países de la región deben enfrentar y superar los retos comunes, incluyendo de la seguridad local y regional, mediante el diálogo y la cooperación.