Acusan “negligencia criminal” en accidente del Tren

Senadores del PAN y Morena confrontaron posturas respecto al accidente del Tren Interoceánico que provocó 13 muertes, ya que la oposición acusó “negligencia criminal” derivada de la corrupción y el oficialismo no descartó un corte de vías.

Mario Vázquez, senador del PAN, expresó su profunda indignación y solidaridad con las víctimas y sus familias tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, hecho que dejó 13 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El legislador aseguró que la tragedia no debe considerarse un simple accidente, sino el resultado de una cadena de negligencias y corrupción que, dijo, debe ser esclarecida sin intervención del gobierno federal. Vázquez fue enfático al señalar que el siniestro “no puede minimizarse ni clasificarse como un simple evento ferroviario”.

Sostuvo que se trata de una negligencia criminal, que atribuyó a una presunta red de corrupción y tráfico de influencias conocida como “El Clan”, en la que mencionó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano, entre ellos Amílcar Olán.

Por su parte, el senador por Morena, Emmanuel Reyes, dijo que, de acuerdo con una interpretación visual preliminar de las fotografías y videos difundidos, el tramo donde ocurrió el accidente presenta una curva muy pronunciada, por lo que, de haberse tomado a una velocidad elevada, el tren pudo haberse “coleteado”, lo que habría ocasionado el descarrilamiento.