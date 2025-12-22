Acusan por minimizar riesgos en salud y seguridad

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de Morena de actuar con irresponsabilidad, indiferencia y una preocupante falta de visión de Estado frente a los principales problemas del país, al minimizar riesgos en materia de salud pública y normalizar la violencia.

“El gobierno de Morena tiene una peligrosa costumbre: todo lo minimiza, todo lo toma a la ligera y nunca asume su responsabilidad. Así ocurre con la seguridad y así sucede con el tema de la salud”, afirmó.

Añorve cuestionó la postura del Gobierno Federal ante el anuncio de un nuevo brote de influenza en el país, luego de que el secretario de Salud, David Kershenobich, señalara que la llamada “supergripa” es una variante de la influenza “más contagiosa, pero que responde bien al tratamiento habitual”, limitándose a recomendar la vacunación.