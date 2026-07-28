Acusan que cárteles dañan sistema político mexicano

Los cárteles mexicanos de la droga que “controlan el territorio” son la razón por la que “el sistema judicial, el sistema político no funcionan en México”, advirtió Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acusó que los cárteles buscan “desestabilizar la democracia” estadounidense.

Miller participó en la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana.

Miller dijo que “en México hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”.

El asesor de Trump aseguró que es gracias a los militares “que defienden la frontera sur de Estados Unidos y a las medidas adoptadas por el presidente que los cárteles criminales que pretenden introducir drogas ilegales en Estados Unidos ya no pueden operar” y que la realidad que se vive en México no existe en Estados Unidos.