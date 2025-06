Acusan que eliminar Cofece debilita al Estado

El senador del PAN, Mario Vázquez Robles, advirtió que la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un nuevo golpe del oficialismo contra los contrapesos democráticos, que pone en riesgo la libertad económica, la confianza de los mercados y el cumplimiento de tratados internacionales.

“Esta reforma no fortalece al Estado, lo arrodilla ante el poder presidencial. Se elimina a un árbitro independiente para crear una oficina subordinada, con comisionados designados directamente por el presidente. ¿Quién va a sancionar a los aliados del régimen? ¿Quién defenderá a los consumidores?”, cuestionó.

El legislador recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige una autoridad autónoma o independiente para aplicar las leyes de competencia, y que esta reforma podría violar el Capítulo 21 del acuerdo comercial, con consecuencias graves para la economía mexicana.

“A este régimen no le gusta la competencia. No la quiere en las urnas, por eso colonizó al INE; no la tolera en el Congreso, por eso se sirve de la sobrerrepresentación; y ahora tampoco la quiere en la economía, por eso elimina a la autoridad que la protegía”, declaró Vázquez Robles.

Finalmente, sostuvo que Acción Nacional votó en contra de esta reforma, porque representa un retroceso institucional y una amenaza directa al principio de legalidad, imparcialidad y equidad en los mercados.

“El peor de los monopolios no es el económico, es el del poder público. Y hoy Morena quiere imponerlo sobre todo el país”, concluyó.