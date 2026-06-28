Acusan que persiste discriminación en redes sociales

Senadores del Partido del Trabajo advirtieron que, en la actualidad, persisten expresiones de intolerancia, discriminación y violencia que buscan excluir o deslegitimar a personas y grupos por razones de origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, discapacidad o cualquier otra condición.

Agregan que internet y las redes sociales también funcionan como un megáfono donde las aplicaciones están programadas para recomendar y darles prioridad a las publicaciones que generan peleas o polémica, todo con el fin de mantener a la gente conectada el mayor tiempo posible.

“Esta situación pone en un peligro muy grave a niñas, niños y jóvenes, quienes quedan expuestos al acoso escolar digital, el llamado “cyberbullying”, y a ideas extremistas, un problema que amenaza con empeorar debido al uso masivo de la Inteligencia Artificial”, expusieron en el documento legislativo.

Ante tal situación, presentaron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, implemente campañas nacionales de sensibilización, prevención y combate al discurso de odio, en particular los dirigidos contra grupos en situación de vulnerabilidad.

Llamado

También plantean hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las de las entidades federativas para que emprendan acciones de educación en derechos humanos, igualdad, no discriminación, alfabetización digital y cultura de paz en los centros educativos del país, a fin de prevenir la reproducción y normalización de discursos de odio.

Los senadores destacan en su proposición con punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión, que las manifestaciones conocidas como discursos de odio, representan un desafío creciente para los Estados y las instituciones democráticas, ya que erosionan la cohesión social, profundizan las desigualdades y generan entornos propicios para la exclusión y la violencia.