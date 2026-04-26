Acusan rezagos en la comunidad afromexicana

En México, a pesar de las reformas y acciones afirmativas, persisten rezagos y discriminación contra la población afromexicana o afrodescendiente, por lo que se requiere continuar con reformas y acciones afirmativas que permitan igualdad de oportunidades sociales, económicas, educativas y laborales para más de 3.1 millones de mexicanos.

Lo anterior lo aseveró la senadora Beatriz Mojica Morga, quien expuso que Guerrero es la entidad con mayor población afrodescendiente donde más del 10 %, es decir, poco más de un millón son afrodescendientes, los cuales aún enfrentan graves rezagos en zonas como La Costa Chica.

Indicó que la población afrodescendiente en México enfrenta una discriminación estructural y rezagos históricos que la sitúan como uno de los grupos más marginados, a menudo experimentando mayores niveles de pobreza que los pueblos indígenas.

Prácticas discriminatorias

“Hay avances como el reconocimiento constitucional a los pueblos afrodescendientes, acciones afirmativas, pero aún persisten prácticas de discriminación y menos acceso al mercado laboral”, apuntó.

La senadora afrodescendiente por Guerrero comentó que por décadas los pueblos y municipios con la población afromexicana no tenían presupuesto suficiente para obras públicas indispensables como el agua potable, drenaje, salud e incluso acceso a programas sociales, ya que no era considera ni siquiera como una etnia y, por ende, no se etiquetaban recursos.

Mojica Morga, legisladora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), agregó que esos pueblos de la llamada “África mexicana” durante muchos años han sufrido discriminación institucional, sistémica y discriminación presupuestal.

Reconoció que ese olvido ancestral para millones de mexicanos en Guerrero y en otros estados como Oaxaca, ha empezado a revertirse en el sexenio de la presidenta Claudia Sheunbaum mediante acciones afirmativas, mayor presupuesto y mejores oportunidades.