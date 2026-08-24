Acusan uso político de investigación contra Baca

El secretario del Ayuntamiento de Paraíso, Carlos Alberto Ramón Güemes, acusó el uso político y electoral que la dirigencia estatal de Morena en Tabasco ha dado a las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el presidente municipal con licencia, Alfonso Baca Sevilla, emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

El funcionario criticó a través de sus redes sociales que el partido oficialista tome la situación jurídica del edil como un “botín de guerra” con miras al proceso electoral de 2027.

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“Un hecho de esta naturaleza desnuda nuestra naturaleza humana, en la que hacemos mofa, nos gozamos de una situación de esta donde hay daños colaterales de familiares, de personas detenidas por esta situación”, señaló.

“Donde el dirigente estatal de un partido sale escoltado por el presidente de la Junta de Coordinación Política sintiendo que tiene el botín de guerra, exige e invita a que se entregue el acusado y se le ve en sus expresiones corporales y verbales cómo goza de lo que está ocurriendo. Yo creo que eso debe de darnos una clara lectura del sentido de lo que le interesa que pase en Paraíso a esa corriente política”, fustigó.

Ramón Güemes denunció además que se ha puesto en marcha una campaña a través de redes sociales sobre supuestos operativos para nuevas detenciones para inhibir la asistencia de ciudadanos a la marcha pacífica programada por la tarde en respaldo a Baca Sevilla.

Por último, afirmó que el equipo de defensa legal de Alfonso Baca Sevilla se encuentra trabajando en el caso para acreditar su inocencia a la brevedad.