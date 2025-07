Adán Augusto, hasta hoy sin carpeta de investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta el día de hoy no hay ninguna carpeta de investigación en la FGR ni en la Fiscalía de Tabasco en contra del senador Adán Augusto López Hernández por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como su secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, y a quien se le acusa de ser líder del grupo criminal La Barredora.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal destacó que las investigaciones siguen abiertas en este caso.

En otro tema, Sheinbaum Pardo reaccionó a la ruta del “huachicol” fiscal que publicó la embajada de Estados Unidos en México, en la que señaló que el crudo robado en el país se exporta a la Unión Americana, donde se refina y luego vuelve a regresar por aduanas.

Señaló que hubo una serie de detenciones en Estados Unidos hace un mes, y en esa publicación de la embajada “está incorporado también el delito en Estados Unidos”.

“En este caso, lo que llama la atención es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos, entonces es parte de las investigaciones”, dijo al destacar la colaboración con ese país para atender “un delito tan grave” como el huachicol fiscal.

Confió en que haya más detenciones y sanciones por lo que ocurre del otro lado de la frontera.

Destaca reducción de tráfico fentanilo del 50 %

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si el debilitamiento de Los Chapitos y La Mayiza se ha traducido en la disminución de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Aseguró que la reducción ha sido del 50 % desde que entró a la Presidencia.

“La reducción de fentanilo desde octubre, que entramos nosotros a la fecha, es del 50 %, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estado Unidos. Se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a los Estados Unidos.

“¿A partir de qué? Toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo”, dijo al señalar que no solo es fentanilo sino también metanfetaminas.

Rechaza cartas de EE. UU. contra menores migrantes

En otro tema, rechazó las cartas amenazantes que la administración de Donald Trump ha mandado a los menores migrantes para que abandonen Estados Unidos, como lo dio a conocer El Universal.

Shienbaum Pardo indicó que en caso de que haya infancias de México afectadas, se establecerá comunicación para ayudarles.

Así también se refirió al acuerdo arancelario con EE. UU., después de que el mandatario Donald Trump anunció aranceles de 30 % para México y la Unión Europea que podrían entrar en vigor el 1 de agosto, la presidenta confió en llegar a “un buen acuerdo”, y pidió esperar.

Además, indicó que podría tener una llamada con Trump, “si es necesario”, la próxima semana para revisar el tema.

Garantiza proveeduría al IMSS-Bienestar

Y ante acusaciones de proveedores por falta de pagos del IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “se está regularizando” y no hay problema para la proveeduría. Admitió que hay adeudos, pero “hay dinero”.

“Hay adeudos, se revisó el contrato para ver si era factible lo que estaban solicitando. Hay dinero, no hay problema en el caso de la proveeduría al IMSS-Bienestar”, dijo.

Sobre las personas trabajadores del sector salud que piden su basificación al IMSS-Bienestar, la mandataria federal aseguró que hay una revisión, también ante la contratación que se hizo durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

Opina sobre supuesta salida de Iberdrola

Y al ser cuestionada sobre la supuesta salida de la gigante transnacional española, la mandataria dijo que “vamos a revisar”.

Luego de que el medio ibérico El Confidencial informó que Iberdrola ya prepara su salida definitiva de México por la incertidumbre jurídica que ha generado el Gobierno actual sobre su operación.

Sheinbaum Pardo informó que el martes sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía.

“Todavía me plantearon que tenía Iberdrola una serie de inversiones que quería hacer en México, entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere antes de dar una opinión”, expuso la mandataria federal.