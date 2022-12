Adán Augusto López, carta fuerte de Morena rumbo a eleciones de 2024

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se fortalece cada vez más como carta fuerte de Morena en las preferencias electorales y como candidato idóneo del instituto político rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Hace un año eran cuatro los presidenciables, sin embargo, hoy, a más de un año de haber tomado el encargo como secretario de Gobernación, Adán Augusto es el favorito y su competencia más cercana es la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras una reunión en Palacio Nacional, donde estuvieron legisladores de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Segob aseguró que tiene que haber respeto entre todos y si uno del partido que se somete a un proceso de selección y hay un resultado, se debe de respetar.

“En mi caso y de quienes pertenecemos a este movimiento, pues hay que mantener la cohesión, la unidad. No se trata de uno sino de toda la gente”, expresó al tiempo de añadir que si no sale seleccionado no se va a enojar, pero hay que esperar los tiempos.

“Confío en el método (de la encuesta), es el adecuado y yo sí veo (piso parejo)”, enfatizó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el método de la encuesta está dentro de los estatutos del partido y así debe ser para elegir al sucesor o sucesora del presidente López Obrador. Asimismo, rechazó alguna ruptura al interior del partido por la sucesión presidencial y destacó que hay piso parejo para cualquier aspirante.

Tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y Claudia Sheinbaum, se comprometieron a respetar los resultados de la encuesta para elegir al aspirante presidencial de Morena en 2024.