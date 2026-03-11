Adán Augusto López evita dar entrevistas

Adán Augusto López, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), evitó a la prensa en el Senado de la República para no dar declaraciones sobre ningún tema, sobre todo el más reciente que lo señala por un presunto financiamiento de su campaña por un socio de Hernán Bermúdez “El Abuelo” o “Comandante H”, líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Augusto López en este recinto emitió un “no, ya no doy entrevistas” al momento de percatarse que reporteros y camarógrafos de medios de comunicación lo esperaban para pedirle declaraciones.

El legislador de la bancada guinda caminó al salón de sesiones, le abrieron la puerta, echó un vistazo y luego volteó a las cámaras para decir “no, ya saben que yo no doy entrevistas, gracias”, luego volvió a salir y siguió caminando por los pasillos de la Cámara de Senadores.

Un reportero le preguntó sobre el posible nuevo cargo que le otorgarían como coordinador territorial, tras su salida como coordinador de los senadores de Morena, pero no recibió respuesta de López Hernández.