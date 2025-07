Adán Augusto rendirá cuentas por su exsecretario

Senadores de oposición y oficialistas confiaron en que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rendirá cuentas o acudirá ante las autoridades en caso de ser llamado a declarar, en relación con Hernán Bermúdez Requena, señalado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora” y quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco cuando el líder morenista fue mandatario.

Amalia García Medina, senadora por Movimiento Ciudadana, expuso que el Gobierno federal y el de Tabasco tendrán que hacer un recuento y tendrán que tomarse medidas en los ámbitos que correspondan.

Argumentó que una práctica permanente de quienes han estado en el servicio público es rendir cuentas.

“Yo fui gobernadora -Zacatecas-, pero el país ha cambiado en retos y dificultades complejas en los últimos años, por lo que no puedo hablar del pasado de hace veintitantos años, sino de algo que sí es permanente, quienes estamos en el servicio público estamos obligados a rendir cuentas”.

Si debe dar explicaciones: Marín

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, fue cuestionado sobre la situación de Adán Augusto López y si debe dar explicaciones o rendir cuentas. “Me parece que las explicaciones las tienen que dar las autoridades judiciales, ellos tienen que explicar las circunstancias de este funcionario en particular.

El hecho de que haya sido funcionario de una administración no quiere decir que no haya engañado a todos. Yo creo que el obligado es él, el coordinador -Adán Augusto López- estará obligado en la medida que lo cite la autoridad y estoy seguro que no dudará en acudir.

Pero el tema no es un tema de Adán Augusto sino exclusivamente de esta persona”, apuntó.

Cuestionado si por la cercanía y haber nombrado a este funcionario, no tendría algún tipo de responsabilidad, apuntó: “No he visto que llamen a Calderón para declarar sobre García Luna y era de su super confianza, tú eres responsable pero sólo hasta cierto punto de lo que hagan los funcionarios”.

“No es la primera vez que alguien se encubre o se enquista en el gobierno para poder delinquir”, agregó Ramírez Marín.

“Yo creo que por desgracia es una posición repetitiva, la vimos en el gobierno de Nayarit, la vimos en otros gobiernos, cómo los policías se vuelven agentes de la delincuencia en lugar de ser responsables de la seguridad pública. No es un tema de los gobernadores, es un tema de ellos fundamentalmente”.