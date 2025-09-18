Adán Augusto se dice “tranquilo”

Ante llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal de “La Barredora”, el senador Adán Augusto López Hernández, que lo designó como su secretario de Seguridad Publica en Tabasco, se dijo tranquilo y sin preocupaciones de lo que pueda “cantar” ante las autoridades.

En entrevista, aseguró que no tiene nexos con dicha organización delictiva criminal y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público (MP), incluso sin que sea requerido por las autoridades.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas”, puntualizó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena en el Senado insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales en las que estaba involucrado su subalterno.

-¿No tienen nada que temer usted?, se le cuestionó.

-No, yo de ninguna manera, yo incluso, pues revisen nada más en los tiempos y no hay. Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez.

-¿Pero como secretario de gobernación después tampoco sabía de su actividad al delincuencial?

-Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe.

-¿Y si Bermúdez canta, senador?, se le insistió.

-Pues sabe cantar, ¿no?, respondió.

-¿No ha sido llamado a declarar?

-No y cuantas veces me soliciten comparecer lo haré.

-¿De muto propio lo haría?

-Sí claro, total disposición.

-¿Se presentaría a declarar con fuero o sin fuero?

-En cualquiera de las figuras.