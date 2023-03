Adán es el bueno por Morena rumbo a elecciones

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial por Morena rumbo a las elecciones del 2024, se dijo confiado en que la selección se haga mediante una encuesta, cuyo proceso interno podría ocurrir entre junio y noviembre.

“Va a haber continuidad con cambio en la próxima administración y habrán ajustes en las políticas públicas. Me veo participando en el proceso interno del partido, y, modestia aparte, me veo compitiendo en la elección presidencial”, expresó el titular de la Segob, quien pidió no adelantar vísperas para que no lo acusen de actos anticipados de campaña. Sin embargo, se dijo preparado para seguir los tiempos que marque Morena.

Asimismo, López Hernández confió en que las encuestas sean el método de selección y que las condiciones están dadas para que continúe el proceso que se lleva a cabo en México, pero consideró que “no será un día de campo” y habrá elecciones competidas, donde al final se mantendrá el proyecto de transformación del país.

De visita en el Congreso de Jalisco, el funcionario federal comentó que el Plan B de la reforma electoral no implica el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) o suprimir el Servicio Profesional Electoral; asimismo, rechazó que vayan a perder su empleo más de ocho mil trabajadores del INE, y calculó que serán mil 264 las plazas suprimidas.