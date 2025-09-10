Adán no ha sido citado por caso La Barredora

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), informó que el exgobernador de Tabasco y hoy senador por Morena, Adán Augusto López, no ha sido citado a declarar por el caso del exsecretario de Seguridad Pública en aquella entidad, Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el grupo criminal “La Barredora”, quien se encuentra prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el fiscal indicó que la FGR no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa, por lo que se necesita la aprehensión de Bermúdez Requena.

“¿El exgobernador Adán Augusto ya declaró en este caso? ¿Lo han llamado a declarar?”, se le preguntó.

“La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Bermúdez Requena) y a partir de este momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”, respondió.