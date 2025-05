Adán propone comisión para rechazar impuesto

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López propuso la creación de un grupo plural de legisladores que viaje a Washington para comparecer en las audiencias públicas de la Cámara de Representantes para cabildear contra el impuesto del 5 % de las remesas.

En tribuna, planteó “que hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle que se constituya un grupo plural de senadores, de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes”.

Recordó que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, porque quieren hacerlo antes del fin de semana.

Discuten en el Senado

Más adelante, en el marco del reconocimiento póstumo al expresidente de Uruguay, José Mujica, fallecido este martes 13 de mayo, la senadora Lilly Téllez arremetió contra Morena, al que calificó de narco partido y calificó a los funcionarios y legisladores morenistas de hipócritas por elogiar la austeridad con que vivió el exmandatario uruguayo, pero vivir con lujos y derroches.

La panista fue más allá al exigir al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, a quien llamó “huachicoleros fiscal”, que explique con qué carteles se asoció durante su paso por la gubernatura de Tabasco y cuánto costó su presunto reciente viaje a París.

Lilly Téllez ocupó el turno del PAN en el reconocimiento a José Mujica para criticar la “falsa austeridad” de Morena.

El coordinador de los senadores morenistas desmintió que haya viajado la semana pasada a París, Francia. “¿Sabe dónde estuve yo la semana pasada? Y eso puedo demostrárselo. Yo no he viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como tres o cuatro meses. Acudí a visitar a mi hijo, para su información, que estudia por allá”.

La senadora Lilly Téllez interrumpió varias veces al senador Adán Augusto López, quien la llamó “la gritona y la loca del pueblo”, y ante los ánimos encendidos en el salón de Plenos, el presidente de la Mesa Directiva decidió decretar un receso.