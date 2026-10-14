Adán sale nuevamente en defensa de Andy López

El senador Adán Augusto López Hernández salió en defensa de “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al describirlo como una persona honesta e íntegra, a quien conoce desde niño, por lo que, enfático, aseguró que “metería las manos al fuego por él”.

El legislador habló de beisbol, de su salud, de Morena y de su eventual retiro, entre otros temas.

Sentado en su escaño y de buen humor, el excoordinador de la bancada mayoritaria se resistió en varios momentos a abordar asuntos políticos, pero al final le entró a algunos temas y aseguró que hay Morena para rato.

También fue cuestionado sobre los señalamientos que vinculan a “Andy” con negocios del empresario Amílcar Olán y por la revocación de su visa estadunidense, pero minimizó el tema, al señalar que se trata de una decisión soberana de otro país.

“Eso no es un delito, es una decisión soberana de un país, como si Canadá te negara una visa de entrada. Ellos deciden si te permiten la estancia o te niegan la entrada”.