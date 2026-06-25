Adaptan Cielito lindo para visibilizar desapariciones

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas entonaron una versión modificada de “Cielito Lindo” para visibilizar la crisis de desapariciones en México, la cual supera los 135 mil casos. Rumbo al tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial y el posible festejo de cientos de capitalinos, las buscadoras cantaron: “Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando, cruzando mares y tierras, cielito lindo, nunca parando”.

En el Monumento a la Revolución, las buscadoras extendieron lonas y pancartas de sus familiares mientras portaban playeras blancas y fichas de búsqueda. Unidas por el mismo sentir de desconocer el paradero de sus seres queridos, todas levantaron la voz durante el coro:

“Familias siempre valientes, cielito lindo, siguen andando, con una foto en las manos, cielito lindo, nunca soltando. Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes”.

La letra fue modificada por Nanzy Mendoza, quien busca a su hermano Josué Ricardo Mendoza Martínez, desaparecido el 3 de agosto de 2024 en Lomas de Chapultepec. En entrevista con este medio, la buscadora resaltó que esta versión de Cielito Lindo es para retratar la crisis de desapariciones con una perspectiva más cálida.

La activista refirió que intentó modificar otras canciones mexicanas clásicas como La Cucaracha y El Mono de Alambre, e incluso el Himno Nacional; sin embargo, durante el partido México contra Corea del Sur en el marco de la Copa Mundial de Futbol, notó cómo los aficionados coreaban con alegría y emoción Cielito Lindo.