Adelanta PRI en elección de diputados locales en Coahuila

El Programa de Resultados Electorales Preliminares informó en su corte de las 21:00 horas el conteo de 2 mil 353 actas, equivalente al 54.48 % del total.

En su gráfica de votos por Distritos Electorales, se informa que en 16 de los 16 distritos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en coalición con el partido Unidad Democrática de Coahuila, llevan ventaja.

Según las actas contabilizadas cada partido registra:

PAN: 14,153

Verde: 17,409

MC: 13,743

Nuevas Ideas: 40,534

PRI y UDC: 375,608

Morena y PT: 175,932

México Avante: 4,058

Además, el PREP informó una participación del 49.53 % de la ciudadanía y hasta el momento, se contabilizan un total de 679 mil 291 votos.

Por otro lado, Morena denunció una presunta operación de compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR y anunció una serie de denuncias ante autoridades electorales y financieras.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presentó una serie de videos en los que presuntamente se demuestra el operativo que organizó el PRI para la compra de votos en la elección. Aseguró que “todos y cada uno de los votos que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en al menos 500 pesos”.

En las imágenes presentadas se observa que diversos morenistas llegan a algunos domicilios particulares donde se sorprende a varias personas con listas, códigos QR y dinero en efectivo en sobres para a decir de la presidenta de Morena, pagar por cada voto en favor del PRI.

Con las primeras cifras que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PRI lleva la delantera en los 16 distritos electorales.

De acuerdo con los resultados que se observan en la página del PREP, el resto de las fuerzas políticas no han logrado aventajar en un solo distrito electoral.

Con el 21% de las actas computadas, el partido tricolor ha obtenido hasta ahora el 56 % de los votos, seguido de la coalición Morena-PT, con el 25 % de los sufragios.

Gobernador reporta clima de paz

Tras emitir su voto, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la jornada electoral se desarrolló en un clima de paz y tranquilidad, sin incidentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que “está saliendo mucha gente de todas las regiones de Coahuila” para votar.

Además, garantizó al “cien por ciento” que su gobierno no meterá las manos en el proceso electoral y negó que haya una persecución política contra opositores, como lo denunciaron Morena y Partido del Trabajo.