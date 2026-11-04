Adjudicó Ieepco contratos millonarios a empresas

Entre los años 2021 y 2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) otorgó contratos por adjudicación directa que suman más de 190 millones de pesos a empresas investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otras irregularidades

En estas adjudicaciones de contratos, además, se encontraron irregularidades por el Órgano de Control Interno y las cuales fueron denunciadas en su momento por el extitular de esta área, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez.

Los mayores montos de contratos se otorgaron en el periodo en el que Iliana Araceli Hernández Gómez se desempeñó como secretaria Ejecutiva del Ieepco, y quien es cercana a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Actualmente, es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.

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Iliana Hernández aparece en los videos y fotografías de las fiestas organizadas por los empresarios investigados y de los cuales, se presume conflicto de interés y corrupción en la adjudicación de contratos en el INE, y los cuales llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei.