Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “el Conejo”, fue interrogado ayer en la mañana por la defensa de Genaro García Luna y reconoció que nunca vio al ex secretario mexicano de Seguridad en persona, pero también habló de su reconciliación con Jesús “el Rey” Zambada, quien incluso le habría prometido regalarle un disco “porque ahora es compositor”.

“El Conejo2, que el miércoles aseguró que Arturo Beltrán Leyva quería asesinar al ex secretario mexicano de Seguridad por apoyar más al Cártel de Sinaloa que al suyo, dijo que él nunca le pagó sobornos directamente a García Luna, ni vio que otros le pagaran.

Poveda, a pesar de no conocer a García Luna, le aconsejó a Beltrán que no lo matara porque entonces ya no solo tendría problemas con el Cártel de Sinaloa, sino que se echaría al gobierno encima.

Finalmente, Beltrán Leyva liberó al funcionario y de acuerdo con los testimonios escuchados en el juicio siguieron haciendo negocios.

En su testimonio del miércoles, “el Conejo” no logró contener las lágrimas cuando le mostraron un video de cuando las autoridades realizaron una redada en su mansión en el Desierto de los Leones.