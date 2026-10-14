Admite Lemus exceso en protesta

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas durante la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, donde habitantes de la zona Metropolitana exigieron soluciones a los problemas de agua contaminada en sus hogares.

En un video difundido en redes sociales, dio a conocer también que ya fueron liberados todas las personas detenidas en la manifestación, además de reconocer que el operativo presentó graves deficiencias y que la situación se salió de control en el momento más crítico.

“Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas”, declaró el mandatario, quien señaló que revisó decenas de videos de la movilización. También reconoció que las personas no debieron ser rociadas con agua ni expuestas a gases durante la intervención policial.

Lemus Navarro informó que todas las personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad.

El gobernador indicó que algunos elementos policiales cometieron excesos y aseguró que ya están identificados. Además, señaló que también hubo manifestantes que actuaron con violencia, por lo que planteó que las responsabilidades deben determinarse en ambos casos.

Para esclarecer los hechos, anunció el inicio de una investigación interna que contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El objetivo, explicó, será dar seguimiento a los procedimientos y establecer sanciones para los policías involucrados conforme a su nivel de responsabilidad.