Admite Monreal falta de acuerdo entre aliados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que después de las negociaciones que concluyeron en la madrugada del sábado en la Secretaría de Gobernación para lograr un acuerdo de la coalición oficialista en torno al plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay un acuerdo, pero sí una actitud positiva del PT y PVEM para lograrlo.

En entrevista apuntó que luego de este primer cónclave en Bucareli “percibo una actitud positiva del PT y del Verde por lograrlos, porque saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político”.

“Entonces yo percibo una actitud buena con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos, que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial, es lo que observo un buen ánimo de todos y para todos”.

Cuestionado si se realizó una especie de “operación cicatriz” entre Morena y sus partidos aliados luego del voto en contra del PT y PVEM a la reforma electoral, comentó que ello no fue necesario por la generosidad de la presidenta Sheinbaum quien de inmediato se reunió con legisladores de la alianza oficialista.

Sin embargo, insistió, aún no hay acuerdo resuelto, pero se requiere la unidad del movimiento en un momento en donde la hostilidad y la amenaza del gobierno norteamericano contra México, este proceso en el que ha incurrido el presidente de aquel país en la descalificación frecuente constante y ya cotidiana contra México”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dijo que ello los hace pensar que estos temas incluso, aunque se trate de reformas constitucionales, son menores a este proceso en el que tenemos que tener una gran unidad y una gran cohesión nacional.