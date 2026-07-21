Admiten falso positivo en lechuga mexicana

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se retractó de una declaración anterior en la que afirmaba que una muestra de lechuga mexicana empleada por Taylor Fresh Foods había dado positivo a cyclospora, causante del brote de diarrea explosiva que impacta a Estados Unidos, señalando que se trató de un “falso positivo”, pero añadió que continúan las investigaciones.

“Durante el fin de semana, la FDA alertó a Taylor Farms de que una nueva muestra de lechuga troceada procedente de Taylor Farms de México había dado positivo en cyclosporas durante un control de importación en la frontera sur. Finalmente, se trató de un falso positivo, y el domingo se informó a Taylor Farms del resultado correctivo de la prueba”, informó la FDA.

El productor agrícola Taylor Foods anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida en Guanajuato debido al brote de ciclosporiasis. La medida afecta a 35 productos entregados en 27 estados.