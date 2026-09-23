Admiten queja contra suspensión a Gilda Lozoya

Un Tribunal Colegiado admitió a trámite una queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión definitiva que un juez concedió a Gilda Susana Lozoya Austin, para frenar una posible orden de aprehensión por el caso Odebrecht.

Según registros judiciales, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió a trámite el recurso 296/2026, y lo turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al estimar que le corresponde conocer del asunto por cuestión de turno

De esta manera, dicho tribunal determinará si modifica o revoca el fallo de Carlos Alberto Rico Mondragón, juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Conceden suspensión definitiva

En agosto pasado, Rico Mondragón concedió a la hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la suspensión definitiva para el efecto de que la FGR le diera respuesta sobre el estado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 que inició en su contra por el caso Odebrecht.