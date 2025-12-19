Admiten responsabilidad en colisión de helicóptero

El gobierno de Estados Unidos admitió su responsabilidad en una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero militar Black Hawk y un avión comercial a las afueras de Washington que dejó 67 muertos, a inicios de este año, según un documento judicial presentado el miércoles.

El documento de 209 páginas del Departamento de Justicia, al que tuvo acceso la AFP, formaba parte de una demanda civil presentada por los familiares de uno de los pasajeros fallecidos en el avión contra el gobierno y las aerolíneas comerciales que operaban la aeronave.

“Estados Unidos admite que tenía un deber de cuidado hacia los demandantes, el cual incumplió, causando de manera directa el trágico accidente”, dice el documento.

El accidente ocurrió el 29 de enero cuando un avión de American Eagle procedente de Wichita, Kansas, se aproximaba a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En ese momento, un helicóptero militar Black Hawk operado por el ejército estadounidense chocó contra la aeronave comercial, lo que provocó que cayeran al río Potomac.