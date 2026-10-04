Adolescentes de EUA colaboran con cárteles mexicanos

Adolescentes estadounidenses consiguen y venden armas para los cárteles mexicanos, según una investigación del medio The New York Times. El medio dice que según funcionarios estadounidenses y expertos en narcotráfico que siguen de cerca esta tendencia, estos adolescentes forman parte de una creciente red de estudiantes y jóvenes adultos extranjeros que ayudan a armar a algunos de los cárteles de México.

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Según los adolescentes, consiguen armas como pistolas y rifles de alto calibre, y las venden casi exclusivamente a miembros de los cárteles radicados en Estados Unidos.

Su motivación: ganar dinero

En el reporte se menciona que los jóvenes no son leales a ningún grupo criminal en particular; en cambio, afirman que su motivación es ganar dinero, obtener estatus y sentir que pertenecen a un grupo, incluso, dijeron, roban las armas y luego las revenden.

“Lo que hagan con las armas ya no es mi problema mientras yo tenga mi ganancia. Y a los que matan no los matan por inocentes”, dijo El Flaco, un joven de 18 años e integrante de “Los Chicos Phoenix”.

El medio observó las transacciones en tiempo real a través de chats grupales cifrados de WhatsApp y canales de Telegram. Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, afirma que no permite la compra, venta ni intercambio de armas en ninguna de sus plataformas, aunque los jóvenes demostraron lo fácil que es eludir esas normas.

AJ Gibes, agente especial a cargo de la división de campo de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, al Times, añadió que el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal para comprar y vender armas de fuego se ha disparado en los últimos cinco a diez años.

Gibes indicó que esta tecnología ha facilitado que los traficantes se conecten con compradores y proveedores, eliminando la necesidad de las redes de comunicación verbal.

Jason Red, exagente de Investigaciones de Seguridad Nacional que investigó las redes de tráfico de armas de Arizona con la ATF entre 2015 y 2020, dijo que investigaciones más profundas demostraron que los jóvenes también obtenían armas en línea, a través de las redes sociales, o las compraban legalmente a los 18 años.

Afirman que los cárteles suelen utilizar a adolescentes para el tráfico de armas porque, si son capturados, generalmente reciben condenas más cortas y son fácilmente atraídos por la promesa de dinero fácil, reportó el medio.