Adquiere México segundo Súper Hércules de EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en México felicitó a la Fuerza Aérea Mexicana y a la compañía estadounidense Lockeheed Martin, de industria militar y aeroespacial, por la adquisición de un segundo avión C-130J Super Hercules.

Dicha dependencia, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que la adquisición de esta aeronave es “otro logro para la alianza estratégica” entre Estados Unidos y México.

“Un paso que fortalece nuestros vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional”, comentó a través de redes sociales.

En julio pasado, se informó que la Fuerza Aérea Mexicana adquirió el primer avión C-130J Súper Hércules de transporte táctico multipropósito con el fin de fortalecer su flota aérea de transporte de carga y capacidad operativa.

Se convirtió en la primera de América Latina en operar la aeronave de mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y espacio de carga, de acuerdo con Lockheed Martin, fabricante de esta nueva versión del Súper Hércules.