Adquieren 17 resonadores de última generación

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció este martes la compra de 17 resonadores de última generación.

En conferencia de prensa matutina presidencial, el titular del IMSS destacó que con estos nuevos resonadores se mejorarán radicalmente los diagnósticos médicos y se fortalecerán los servicios de neurología, anatomía, cardiología y oncología.

“De estos 17 equipos,14 de ellos hicieron en una sola compra con las nuevas reformas a la Ley de Adquisiciones lo que nos permitió comprarlos en muy buenos precios y directamente a los fabricantes”.

El titular del IMSS destacó que estos nuevos resonadores ya están instalados en hospitales regionales y unidades médicas de alta especialidad en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

Zoé Robledo también resaltó que con estos nuevos resonadores habrá una reducción drástica en los tiempos de estudios, una mayor precisión neurológica, de ligamentos y detección temprana de cáncer de mama.

Issste adquiere 2 mil 275 camas eléctricas

Así también, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) adquirió 2 mil 275 camas eléctricas impermeables y antibacteriales, de las cuales, mil 75 ya fueron instaladas en 33 hospitales.

Martí Batres Guadarrama, director general del Issste, explicó que las camas cuentan con controles internos y externos para que el personal médico y los pacientes puedan adaptarla a las necesidades del paciente.

IMSS Bienestar incorpora 174 equipos de alta especialidad

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, indicó que el programa de equipamiento de alta especialidad 2026-2027 incorpora 174 equipos de alta especialidad. Esto incluye cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con inteligencia artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, incluyendo tres tomógrafos con simuladores.