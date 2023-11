Adrián Rubalcava renuncia al PRI

Adrián Rubalcava arremetió contra el líder priista. El Universal

El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

Lamentó que se haya llegado a un acuerdo cupular para designar a una persona que está vinculada con construcciones irregulares, y le mandó decir al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que no tiene palabra.

“Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera como me trataste; el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado. Porque no se te olvide que cuando querías ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la Ciudad, que con mis votos, que yo genero en los procesos electorales, te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias a los actores políticos de la Ciudad y en especial, como tú lo sabes, el que más aporta para el partido en la Ciudad se llama Adrián Rubalcava; espero que la negociación que hiciste la disfrutes”, aseveró.

Contó que le habían ofrecido una senaduría como premio de consolación, pero que habló con Alejandro Moreno para reclamarle la designación de Taboada y que esta llamada subió de tono, por lo que optó por abandonar al partido. Añadió que la próxima semana anunciará su nuevo destino político y no le cerró la puerta a ningún partido, pues con todos se lleva bien.

Subrayó que solo pedía un proceso democrático, en donde se le permitiera ser medido, pero, dijo, esta designación fue una falta de respeto y compromiso, pues las dirigencias del PRI le señalaban que iba bien en las encuestas y que no se bajará de la contienda.

Adrián Rubalcava señaló que Alejando Moreno le reveló que la aspirante presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez, estaba “metiendo las manos” en el proceso de la Ciudad de México, pero que al hablar por teléfono con ella, la senadora con licencia lo negó.

En este sentido, lamentó que el Frente en la ciudad haya optado por Santiago Taboada como su precandidato único.

Asimismo, comentó que el Frente Amplio sí traiciona a sus mejores cuadros, y recordó que cuando llegó a Cuajimalpa el PRI solo tenía el 8 % de intención del voto, pero ahora es de más de un 20 %. “Espero que en próximas fechas el PRI no vuelva a caer a esos números, porque no son los priistas los responsables, es la dirigencia”, señaló.

Este mensaje lo ofreció Adrian Rubalcava en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, hasta donde llegó la alcaldesa Sandra Cuevas a mostrarle y su apoyo, respaldo y amor.

Cházaro lamenta decisión del PRD

Por lo anterior, el diputado federal del PRD, Luis Cházaro, lamentó que su partido haya cedido la candidatura del frente opositor a favor del panista Santiago Taboada.

No obstante, por medido de su cuenta de X, le aseguró a la precandidata presidencial del frente, Xóchitl Gálvez, que seguirá con los amarillos y en el frente opositor.