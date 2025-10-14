Aduanas desarrolla app para detectar huachicol

Autoridades aduanales y hacendarias destacaron los avances en el desarrollo de una aplicación digital que permitirá rastrear la ruta de los combustibles en todo el país, con el objetivo de combatir el huachicol fiscal.

En reunión con las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, para analizar la minuta de reforma a la Ley Aduanera, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que se trabaja en un sistema integral que permitirá conocer desde el ingreso de los combustibles al país hasta su distribución en gasolineras.

“Eso nos va a ayudar a tener la certeza de que si vemos que hay demasiado combustible y no se tiene su origen, ya vamos a saber que está habiendo contrabando y podremos atacar ese rubro”, aseguró.

El funcionario detalló que este esfuerzo involucra a varias dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina, el Ejército, la Profeco, la Secretaría de Energía y la propia ANAM.