Adultos mayores concentran tres de cada 10 fraudes

Los adultos mayores concentran alrededor del 32 % de las quejas por posibles fraudes en el sistema financiero en México, informó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado. El funcionario detalló que del total de 112 mil reclamaciones registradas en el organismo, poco más de 30 mil corresponden a personas de la tercera edad, de acuerdo con datos del organismo.

El funcionario explicó que la principal queja en este segmento es por cargos y consumos no reconocidos. A diferencia de otros grupos de edad, estos casos se relacionan principalmente con engaños y no con errores operativos.

Precisó que el fraude mediante llamadas telefónicas, conocido como ingeniería social, es el mecanismo más frecuente en este tipo de casos.

Rosado señaló que también se identifican fraudes en cajeros automáticos, como el intercambio de tarjetas, así como el uso indebido de productos financieros por parte de personas cercanas al usuario.