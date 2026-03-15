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Adultos mayores pueden obtener descuentos

Marzo 15 del 2026
Se recomienda consultar la vigencia de los descuentos. Cortesía
Se recomienda consultar la vigencia de los descuentos. Cortesía

Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual brinda múltiples beneficios a este sector de la población.

Las personas de la tercera edad con su credencial del Inapam pueden acceder a descuentos del 5 al 10 % al realizar sus compras en las siguientes tiendas de autoservicio:

En tiendas Walmart, los adultos mayores pueden obtener descuentos en el departamento de farmacia, al comprar sus medicamentos durante los primeros días del mes. Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7 % y en los días restantes el descuento baja al 5 %.

De igual manera en Sam’s Club y Bodega Aurrera, se mantiene el mismo beneficio en el área de farmacia.

Así también, Soriana tiene un 10 % de descuento en departamentos seleccionados al pagar en cajas y en Chedraui ofrece un 5 % de descuento en alimentos.

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