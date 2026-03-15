Al cumplir 60 años, los mexicanos pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual brinda múltiples beneficios a este sector de la población.

Las personas de la tercera edad con su credencial del Inapam pueden acceder a descuentos del 5 al 10 % al realizar sus compras en las siguientes tiendas de autoservicio:

En tiendas Walmart, los adultos mayores pueden obtener descuentos en el departamento de farmacia, al comprar sus medicamentos durante los primeros días del mes. Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7 % y en los días restantes el descuento baja al 5 %.

De igual manera en Sam’s Club y Bodega Aurrera, se mantiene el mismo beneficio en el área de farmacia.

Así también, Soriana tiene un 10 % de descuento en departamentos seleccionados al pagar en cajas y en Chedraui ofrece un 5 % de descuento en alimentos.