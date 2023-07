Advierte Adán Augusto que se reformará la Suprema Corte

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el próximo año se reformará la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, pues la justicia se vende al mejor postor, al poderoso.

En el marco de su asamblea informativa en el estado norteño de Baja California, el también aspirante presidencial culpó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por reducir la pensión a los maestros.

“En el colmo de lo absurdo, los ministros de la Corte votaron a favor de que la pensión se les pague en algo que se llama UMAS y no en salarios mínimos, lo que reduce su pago cada año”, refirió el morenista.

Luego de ser recibido en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, con batucada y al grito de ¡Presidente, presidente! por una multitud de seguidores, el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expresó que “ya es hora de que haya justicia en México”.

Al referirse a los comentarios del ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, el ex titular de la Secretaría de Gobernación sentenció: “Que deje de andar de zángano y de vividor, porque no va a volver esa famosa pensión para los ex presidentes”.

Y es que hace unos días, Fox Quezada pidió a la senadora Xóchitl Gálvez que vuelva dicha pensión a los exmandatarios, la cual eliminó el presidente López Obrador.

Convoca a la unidad

Con claridad, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, López Hernández, advirtió “que aún en las diferencias, no podemos ser egoístas, porque si alguno de nosotros se tropieza, se tropieza el movimiento”.

Por ello, llamó a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su mandato, y pidió tener confianza en que “vamos por el camino correcto, el camino de la transformación de la vida pública del país” que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es afianzar la revolución de las conciencias, es decir, “distinguir entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, y saber que siempre triunfa el bien sobre el mal”.