Advierte embajada de EE. UU. por tormenta tropical Boris

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la tormenta tropical Boris en Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

La embajada compartió que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que se prevé que Boris toque tierra a las 06:00 horas de este martes 9 de junio.

“Podría causar fuertes lluvias, vientos fuertes, inundaciones repentinas y urbanas, y deslizamientos de tierra en zonas de mayor altitud”, dijo.

Ante la visita a México de estadounidenses por la inauguración del Mundial, la representación diplomática mencionó que en las zonas afectadas deben monitorear la trayectoria de Boris.

Exhortó a sus ciudadanos a mantenerse al tanto de las novedades en los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones de las autoridades.

También prepararse para buscar refugio y en caso de emergencia, llamar al 911.