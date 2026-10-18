Advierte gobierno en Tabasco fuertes precipitaciones

Ante el incremento en el pronóstico de lluvias intensas para Tabasco, el Instituto de Protección Civil del Estado (IPCET) mantiene la alerta roja por los efectos del frente frío No. 2, con precipitaciones de 75 a 250 milímetros en 24 horas, principalmente en la Chontalpa Grande.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, para este domingo no se descartan lluvias extraordinarias superiores a los 250 milímetros, por lo que se exhorta a la población, especialmente de Cárdenas y Huimanguillo, a extremar precauciones.

El gobierno del estado a través de un comunicado, advierte que entre los posibles efectos hasta el lunes se encuentran encharcamientos en zonas bajas, principalmente en la franja costera, la Chontalpa, Centro, Sierra y Macuspana, así como actividad eléctrica intensa y caída de ramas y árboles en zonas de tormenta.

Informó que se prevé un posible desbordamiento del río Pichucalco desde la noche de ayer sábado, mientras que los ríos Oxolotán, Puxcatán, Amatán, Tacotalpa, Teapa, Puyacatengo y Tulijá podrían registrar incrementos a partir de la noche de hoy, mientras que para el lunes se esperan aumentos en los ríos De la Sierra y Tepetitán. Asimismo, podrían presentarse vados carreteros en Teapa y Jalapa.

Ante este pronóstico se exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar arroyos serranos durante tormentas o ante el incremento de sus corrientes. Asimismo, se recomienda no salir al mar y tomar precauciones ante posibles inundaciones, vientos fuertes y deslizamientos de ladera.