Advierte Sheinbaum provocaciones ante marchas de la CNTE

Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay grupos que buscan provocar al gobierno para que “la nota internacional sea que México reprime a maestros”, pero afirmó que su administración no caerá en esas provocaciones.

“Va a haber buena inauguración y también está garantizado que no habrá represión”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno garantizará tanto el derecho a la manifestación como el desarrollo de la inauguración del Mundial en un ambiente de tranquilidad.

“Va a haber buena inauguración y también está garantizado que no habrá represión, todo al mismo tiempo”, señaló.

La presidenta indicó que en los próximos días se continuará informando sobre la evolución de las movilizaciones y las acciones del Gobierno Federal.

Al ser cuestionada sobre las afectaciones que las protestas y los cercos de seguridad han provocado a comerciantes, usuarios del metro y visitantes del Centro Histórico, Sheinbaum defendió la colocación de vallas metálicas al considerar que son una medida preventiva para evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

Desestima denuncia del PAN

Más adelante, la mandataria federal cuestionó la denuncia del PAN en la Corte Penal Internacional contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos pactos con grupos de la delincuencia. Sheinbaum Pardo expresó que “no se puede ser más hipócrita”.

“Imagínense ahora: el PAN le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico. ¡No se puede ser más hipócrita! A lo mejor quieren expiar sus culpas”, dijo.

“No sé, mejor que recen unos cuantos. O sea, ¡cómo es posible! ¿Quién les cree, quién les cree? Nadie”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Además, advirtió que continuará la colaboración entre sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y grupos de la derecha mexicana con el objetivo de deteriorar la relación entre ambos países y afectar políticamente a su gobierno rumbo a las elecciones de 2027.

La mandataria afirmó que detrás de recientes versiones y señalamientos contra autoridades mexicanas existen grupos que buscan construir una narrativa adversa para México.

Plan Marina y DN-III-E por avance de Boris

En otro tema, informó que el Gobierno Federal activó de manera preventiva el Plan Marina y el Plan DN-III-E ante la evolución de la tormenta tropical Boris, que se localiza frente a las costas del Pacífico mexicano y provocará lluvias intensas en diversas entidades del país.

Llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y extremar precauciones, particularmente en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén las mayores afectaciones por las precipitaciones.

Ante este escenario, informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ya se encuentran preparados mediante la activación de los protocolos de auxilio a la población. “Ya tienen el Plan DN-III y el Plan Marina”, afirmó.

FMF y Liga MX impulsarán escuelas de futbol

Así también, la mandataria informó que la Federación Mexicana de Futbol y los representantes de todos los clubes de la Liga MX respondieron favorablemente al llamado que realizó para impulsar la creación de más escuelas de futbol en el país, con el objetivo de fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer la formación de futuros talentos para la Selección Nacional.

Entre los asistentes estuvieron Emilio Azcárraga Jean, del Club América; Alejandro Irarragorri, de Santos Laguna; Alejandra de la Vega, de FC Juárez; Armando Martínez, de Pachuca; Santiago Tinajero, de Necaxa; Manuel Jiménez, de Puebla; Mauro Doehner, de Tigres; Pedro Esquivel, de Rayados de Monterrey, así como representantes de Guadalajara y Universidad Nacional, entre otros.

Al comenzar su conferencia matutina, la mandataria recordó que hace algunos días planteó la necesidad de que los equipos profesionales contribuyan a ampliar la infraestructura deportiva y los espacios de formación futbolística en todo el territorio nacional.

Sheinbaum Pardo destacó que tras ese pronunciamiento, recibió una llamada de la Federación Mexicana de Futbol para expresar su disposición a sumarse a la iniciativa.

Este lunes, acudieron a Palacio Nacional representantes de todos los equipos de la Liga MX, así como directivos de la Federación Mexicana de Futbol, para presentar una propuesta que permita convertir en realidad el proyecto de expansión de escuelas deportivas.