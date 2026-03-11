Advierten a Irán si coloca minas en vía de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto de flujo más importante del mundo, que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, reportó CNN.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ahora controla de forma efectiva el estrecho junto con la marina tradicional de Irán, tiene la capacidad de desplegar un “guantelete” de embarcaciones dispersas para colocar minas, barcos cargados de explosivos y baterías de misiles en tierra, informó CNN.