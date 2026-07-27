Advierten aumento de cartera vencida y retiro de Afores

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que el incremento de la cartera vencida en créditos hipotecarios y de consumo, así como el creciente retiro de recursos de las Afores por desempleo, es una situación que está comprometiendo el patrimonio y las futuras pensiones de millones de trabajadores.

Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el priista recalcó que la falta de empleo es una de las causas que ha orillado a que las y los jefes de familia dejen de pagar sus créditos bancarios e incluso recurran a sus fondos de ahorro para el retiro.

Sobre el retiro de recursos de las Afores, advirtió que “la gente tiene la necesidad de darle de comer a su familia, comprar una medicina, porque ahora el IMSS y nada es lo mismo, y por eso saca su dinerito, lo cual al final tiene consecuencias” y denunció que el gobierno “no informa con claridad a la población sobre lo que implica retirar esos recursos para enfrentar emergencias económicas”.

El coordinador parlamentario consideró que la situación económica a la que han llevado dicha realidad ha provocado que muchas familias recurran a los llamados fintech, bancos sin sucursales de los que manifestó desconfianza.

Rubén Moreira, Mario Di Costanzo y Miguel Sulub coincidieron en que “estamos frente a una verdadera bomba de tiempo con alto riesgo para la estabilidad financiera de millones de familias mexicanas, por el incremento de la morosidad, el retiro anticipado de recursos para enfrentar el desempleo y el uso de los ahorros pensionarios para financiar al gobierno”.