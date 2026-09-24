Advierten avance de cárteles en manejo de drones

La revolución de los drones que se desarrolla al sur de la frontera entre Estados Unidos (EE.UU.) y México socavará, casi con toda seguridad, la guerra contra las drogas del presidente Donald Trump, señala un artículo publicado este miércoles por The Washington Post.

La campaña del gobierno estadounidense para frenar el flujo de drogas hacia EE. UU. y desmantelar las redes criminales que las producen y trafican, podría complicarse por el uso cada vez más acelerado de drones por parte de los cárteles de la droga latinoamericanos, de acuerdo con la información publicada hoy por Alex Horton, Samantha Schmidt y Warren P. Strobel.

El cambio tecnológico en América Latina, impulsado por combatientes que regresan de la guerra entre Rusia y Ucrania, complica la guerra contra las drogas de Trump.

La evaluación gubernamental, citada por el medio y que no se había dado a conocer anteriormente, advierte que las autoridades antinarcóticos tanto de EE. UU. como México carecen de preparación para afrontar los desafíos que planteará este cambio.

El informe se basa en entrevistas con cinco funcionarios estadounidenses y uno mexicano, quienes describieron los desafíos continuos que los drones plantean a las operaciones antinarcóticos de ambos países.

De acuerdo con los funcionarios citados por el post, los cárteles mexicanos han intensificado el uso de dinero y coacción para reclutar a personas, principalmente de Colombia, que han regresado de Ucrania, y han intentado enviar allí a sus propios “afiliados”.

Además, están estudiando detenidamente el uso de frecuencias de radio alternas y otras técnicas para eludir los sistemas de interferencia (inhibidores) contra drones, además de adquirir modelos avanzados capaces de permanecer más tiempo en el aire y transportar más explosivos que los modelos que poseen actualmente.

Según afirmó uno de los funcionarios al medio estadounidense, se prevé que los cárteles pongan en práctica en los próximos meses las habilidades y tácticas adquiridas mediante el servicio militar directo en Ucrania.