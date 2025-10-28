Advierten campaña feroz contra médicos cubanos

De cara a la votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el embajador cubano en México, Marcos Rodríguez Costa, acusó presión de autoridades estadounidenses a otros países con una campaña “feroz”.

Rodríguez Costa denunció que el bloqueo a la isla afecta sectores como la economía, el deporte, la educación, el turismo, la industria eléctrica y la salud, entre otros, y alertó de la salud “en riesgo” sin la colaboración que los médicos cubanos tienen en países como México.

“No hay sector de la vía social y económica de Cuba que escape a los efectos del bloqueo”, dijo.

Refirió que Estados Unidos busca sabotear la colaboración médica, pero sigue en México con más de 3 mil 300 médicos en territorio mexicano.

Cabe señalar que López Obrador inició la colaboración con los médicos cubanos, bajo el argumento que no había formación de especialistas por el modelo neoliberal y ni atención en comunidades alejadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que seguirá esta colaboración.

Mencionó que sigue la disposición para que los médicos cubanos sigan atendiendo en México “que ha dado un resultado satisfactorio”.

Refirió que siguen las conversaciones con México sobre la vacuna Abdalá. “Las autoridades mexicanas conocen el éxito que ha tenido en el mundo entero”. Destacó que miles de mexicanos se vacunaron con esta dosis ante la pandemia por covid-19.

Destacó que continúa la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, como fue con López Obrador: franca, directa y de mucha colaboración. Agradeció al gobierno de México por ayudar en temas como el energético.