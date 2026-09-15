Advierten del TDJ hostigamiento a personas juzgadoras

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha emprendido acoso hacia personas juzgadoras por el sentido de sus sentencias, lo que ha perfilado un entorno de hostigamiento y persecución administrativa.

En un pronunciamiento, la organización detalló que existen al menos 20 procedimientos en trámite cuyo patrón común es haber otorgado suspensiones o sentencias de amparo en contra del proceso de la reforma judicial.

“Sancionar a personas juzgadoras por impartir justicia y haber examinado la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo transgrede los estándares internacionales en materia de garantías judiciales y convierte a los órganos disciplinarios en tribunal de revisión ideológica y política”, alertó.

Jufed indicó que además de las sanciones que se pretende aplicar a jueces y magistrados, se están realizando denuncias penales que revelan presiones sistemáticas.