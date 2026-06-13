Advierten golpes políticos de Trump al T-MEC

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se saldrá del T-MEC, refleja los tiempos políticos de ese país donde habrá elecciones intermedias en noviembre, por lo que “hay que estar preparados” pues “seguirá golpeando a México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Agregó que hay dos caminos que se establecen en el convenio comercial. Si la Casa Blanca decide no renovar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o no hubiera un acuerdo, el pacto continuará por 10 años más, pero habrá revisiones anuales.

El otro escenario es que si las tres partes deciden renovar el T-MEC se extenderá por 16 años con revisiones sexenales.

Trump se refiere al primer escenario en el que sigue el tratado por una década más con revisiones cada año y “para nosotros en el sector empresarial lo importante es que el tratado siga”.

Comentó que el año pasado “muchas empresas dudaban en invertir hasta no tener claridad de cuál iba a ser la revisión del tratado y hoy se han dado cuenta que el presidente Trump ha metido una incertidumbre más y no es nada más con México, es con todo el mundo, especialmente con los aranceles, cambia las condiciones del comercio internacional, genera incertidumbre, pero dentro de toda esta incertidumbre geopolítica mundial México está en lugar de privilegio”.

México, mercado número uno

Entrevistado a la salida de la Junta de Consejo mensual del CCE, Medina Mora afirmó que México es el país que más le vende a Estados Unidos, por arriba de China, Taiwán y Canadá, “es el mercado número uno para 24 sectores económicos, Estados Unidos y México es el mercado número uno o número dos para 26 estados de la Unión Americana”.

En ese sentido señaló que “seguiremos viendo este tipo de golpes, hay que entender que son golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial”. La próxima semana, el 16 y 17 de junio, se llevará a cabo la segunda sesión formal de revisión del tratado.