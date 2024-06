Advierten importancia de mantener independencia

Miguel Luna, maestro en derecho penal y juez de distrito, señaló que una reforma a la Constitución pretende eliminar mil 600 historias por sólo 60 días de “campaña”, sin recursos, y a capricho de los políticos que darán su favor y propondrán a los candidatos, destruyendo otras decenas de miles de historias en formación.

“No es algo de lo que quiera formar parte… desde el 2018 hasta la fecha, cada año he tratado de mejorar mi desempeño en los juzgados donde he estado. Siempre he trabajado con la puerta abierta y de cara a los usuarios del servicio que doy, enfrentando sus descontentos, reconociendo mis errores, cuando los he cometido, y corrigiéndolos.

“Cada sentencia implica una parte conforme y otra inconforme, cada sentencia es un reclamo y una felicitación. Cada sentencia es un usuario satisfecho y otro enojado. Como jueces no podemos darle gusto a nadie, solo nos entregamos al derecho”, dijo en redes sociales.

El maestro en derecho penal señaló que creen aplicable a cada caso, conforme a su criterio, sin presiones externas.

“Mi mayor meta es que incluso con quienes no compartí criterio, se sientan satisfechos y atendidos con una resolución que les haga saber que su caso fue revisado a conciencia. Nunca podré darle la razón a todos, porque la naturaleza de mi función no lo permite. Es imposible”, expresó.

Luna indicó que el Poder Judicial ha sido siempre su plan de vida y el sustento de su familia.

Por otra parte, el juez Saul Mercado afirmó que ningún integrante del Poder Judicial se opone a una reforma judicial y son los primeros que la quieren, pero en realidad no se trata de una reforma, de ahí que la propuesta se presentara a la brevedad, derivada de los diálogos con la sociedad y subrayó que la ciudadanía merece “una real”.

Mercado calificó como importante mantener la independencia judicial para resolver a favor o en contra de la autoridad libremente, sin ninguna presión por parte de nadie, por ello “el voto popular” vulnera esencialmente esa parte.

“Es por ello que una reforma como la que se pretende, debería discutirse amplia, profunda y minuciosamente, dando a conocer a cada ciudadano nuestra labor y después decidir en consecuencia; si hay casos de deshonestidad, que se castigue severamente”, puntualizó.