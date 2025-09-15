Advierten obstáculos por iniciativa de reforma a aduanas

El incremento en sanciones que plantea la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera impactará el comercio de mercancías, pues se revisarán todos los contenedores para detectar errores del importador o proveedor, advirtieron empresarios y expertos.

Sin embargo, pese a que la propuesta aumentará costos del sector exportador, sectores industriales esperan que se mitiguen las prácticas ilegales en las aduanas del país.

“Esto va a detener el comercio en general en las aduanas, debido a que, para evitar sanciones muy graves y serias de la autoridad, se tendrá que hacer revisiones a 100 % de los contenedores para garantizar que no viene un error de origen del importador o proveedor de la mercancía“, dijo el CEO de la empresa de servicios de comercio exterior SIEM Business, Sergio Islas Arias.