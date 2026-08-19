Advierten que ébola dista de estar bajo control

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que con casi 5 mil infectados y más de 2 mil 300 muertos es ya el segundo peor de la historia, “dista muy lejos de estar bajo control”, alertó este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Ha tenido una gran ventaja inicial y todavía estamos intentando alcanzarlo”, señaló al inicio de la reunión del Comité de Emergencia para el brote, convocada tres meses después de que la OMS declarara una emergencia internacional por esta crisis sanitaria.

Desde la declaración del 17 de mayo “la epidemia se ha propagado rápidamente, y el riesgo de una mayor expansión”, aseguró el máximo responsable de la agencia sanitaria de la ONU.