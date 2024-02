Advierten que no se prestarán a una “simulación”

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, inauguró los “Foros Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia”, para debatir las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador y alrededor de 20 iniciativas que presentarán los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.

Sin embargo, durante el evento, el coordinador del PRD, Francisco Huacus, advirtió que no se prestarán a una simulación, al realizar los foros, para que al final no se les modifique “ni una coma” a las reformas del Ejecutivo; y la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que no participará por considerar que se trata de un “show” electorero.

La Cámara de Diputados realizará trabajo en conferencia con el Senado, hará dos foros en la Cámara Baja y otros dos en la Cámara Alta; cinco foros regionales, uno por circunscripción; y 32 foros estatales.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, reconoció la apertura de la mayoría legislativa para discutir las reformas del presidente López Obrador, y que no se legisle al vapor. “Eso lo queremos reconocer, no le estamos dando prisa, le estamos dando su lugar a la dimensión que tienen estas iniciativas, y que, por supuesto, habremos de profundizar”, dijo.

El diputado panista añadió que se sumarán “como otras 20, vamos a irnos a mitad y mitad, y nos vimos cortitos. Otras 20 del resto de los grupos parlamentarios. Iniciativas de la agenda de la oposición, para analizarse en los foros que se realizarán”.

Por su parte, Francisco Huacus, coordinador de la bancada perredista, dijo que los foros servirán para enriquecer las propuestas que tengan viabilidad y tengan beneficio para el país, pero “no vamos a permitir que el Ejecutivo se meta en el proceso electoral” y mucho menos permitirá que avancen las propuestas que pretenden militarizar al país.

Mientras que Braulio López Ochoa Mijares, coordinador parlamentario de MC, anunció que su bancada no participará en los foros por considerarlos un “show” electorero y dijo que si en verdad quieren discutir las iniciativas, están dispuestos pero no en dicho formato.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) le respondió al diputado emecista que las bancadas de oposición tienen la oportunidad de presentar sus propias iniciativas en los foros, pero en lugar de hacerlo, solo descalifican el ejercicio.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que discutir las reformas en los foros “regresan la decisión soberana a los ciudadanos de decidir”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, comentó que llama la atención que las iniciativas del presidente López Obrador sean entregadas a la Cámara de Diputados “en el ocaso de un sexenio”, y justo “cuando está un proceso electoral, en el cual la población debe estar observando las diversas alternativas políticas”.