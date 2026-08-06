Advierten que vida de Alito Moreno está en riesgo

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) alertó sobre los presuntos riesgos a la vida del senador Alejandro Moreno Cárdenas, por la “sistemática persecución política y hostigamiento a que es sometido por parte del Estado mexicano”.

Durante la reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Copppal, líderes políticos de Brasil, Argentina, República Dominicana, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá, Bolivia, Chile y Ecuador, expresaron su preocupación por la “persecución” contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Copppal, organización conformada por 80 partidos de 30 países.

El presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, Alejandro Briones, de Izquierda Democrática del Ecuador, dijo que Alejandro Moreno enfrenta el abuso del poder del gobierno de Morena, “que aliado con grupos criminales busca amedrentar, censurar y silenciar al líder de los partidos latinoamericanos y caribeños, por denunciar los vínculos del partido gobernante en México con grupos criminales”.

En su intervención, Gerardo Morris, de APRA-Perú, vicepresidente de la región Andina, advirtió sobre el uso faccioso de la ley por parte del Estado mexicano contra Moreno,

A su vez, Everton da Conceicao Gomes, dirigente brasileño del Partido Democrático Laborista (PDT) y vicepresidente de la Copppal, previno sobre la gravedad del asedio político hacia el presidente del PRI.

Comisión de Seguridad

Por su parte, Marcelo García de la Unión Cívica Radical de Argentina; Fausto Liz, del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana; Néstor Paz de Bolivia, Eduardo Martell del PL de Honduras; Ricardo Torres del PRD de Panamá y Joe Koolman del MEP de Aruba, integrantes de la Comisión de Seguridad, propusieron informar nuevamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que esta situación pone en riesgo la vida del dirigente partidista.