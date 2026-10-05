Advierten sobre el peligro de las compras compulsivas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre el peligro de la oniomania, una adicción a las compras compulsivas que puede desencadenar problemas económicos si no se trata, ya que es una necesidad incontrolable de comprar y sentir ansiedad antes de dar el tarjetazo, para finalmente sentir culpa luego de haber concluido la transacción.

Por medio de la Revista del Consumidor, la Profeco informó sobre las afectaciones, sus causas, síntomas y cuáles son los métodos de tratamiento.

Las personas que la padecen, según la institución, primero experimentan cuadros de ansiedad y una necesidad incontrolable por comprar artículos que no necesitan con el objetivo de llenar vacíos emocionales, lo que al final termina por dañar su vida laboral, familiar y social.

De acuerdo con Revista del Consumidor, los métodos para atender este problema deben tener un enfoque integral que atienda tanto los aspectos emocionales y las conductas compulsivas.

Asimismo, también pueden ser la terapia cognitivoconductual, educación y gestión económica, y en algunos casos tratamiento psicofarmacológico.